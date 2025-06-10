«Лет через 100». В Госдуме согласились, что в честь Загитовой ещё рано называть дворец

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова согласилась, что в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой ещё рано называть дворец фигурного катания, который будет возводиться в Казани. Об этом ранее сообщил министр спорта республики Татарстан, подчеркнув, что спортсменка слишком молода для этого.

«Министр спорта Татарстана всё правильно сказал. Мне кажется, не стоит называть объекты в честь спортсмена при его жизни. Конечно, кто-то со мной не согласится. Если человека не стало, можно по совокупности заслуг назвать стадион его именем. А при жизни для меня это ещё и плохая примета. Заслужила ли Алина, чтобы в честь неё назвали стадион? Конечно, да. Когда-нибудь лет через 100 это точно будет правильно и заслуженно», — приводит слова Журовой Sport24.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.