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Татьяна Навка заявила, что летом в Сочи будет проведено рекордное количество ледовых шоу

Татьяна Навка заявила, что летом в Сочи будет проведено рекордное количество ледовых шоу
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, продюсер Татьяна Навка заявила, что в нынешнем летнем сезоне в Сочи будет проведено рекордное количество ледовых шоу.

«Мы открыли пятый, юбилейный сезон в «Сочи Парке». Посчитали, что уже провели в Сочи более 350 шоу. В этом сезоне мы намерены побить собственные рекорды и запланировали 150 шоу.

Технически в Сочи ещё так масштабно мы не готовились. Фуры декораций и оборудования. Около 100 специалистов в разных областях обеспечивают работу. В «Сочи Парке» 9 июня мы стартовали с гастролями нашего шоу «Вечера на хуторе». У нас невиданная концентрация олимпийских чемпионов на протяжении всего лета!» — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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Комментарии
Новости. Фигурное катание
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