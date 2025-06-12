Камила Валиева поздравила подписчиков с Днём России, опубликовав фото с флагом

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева на личной странице в социальных сетях поздравила своих подписчиков с Днём России, который отмечается сегодня, 12 июня. Спортсменка опубликовала фотографии с Красной площади, со встречи в Кремле после Олимпийских игр 2022 года и с российским триколором с одних из своих соревнований.

«С Днём России», — подписала снимки Валиева.

Фото: Личный архив Валиевой

Фото: Личный архив Валиевой

Фото: Личный архив Валиевой

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.