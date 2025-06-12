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«Экзамен по возвращению сдал». Галлямов показал первую тренировку на льду после травмы

«Экзамен по возвращению сдал». Галлямов показал первую тренировку на льду после травмы
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Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, показал видео с первой тренировки на льду после травмы. Напомним, фигурист повредил ногу во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате.

«Первый экзамен по возвращению сдал», — подписал публикацию Галлямов.

Ходило несколько версий касательно травмы Александра. Изначально появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. При этом сам фигурист заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Впоследствии выяснилось, что Галлямов порезал палец о конёк партнёрши, а во время попытки сделать красивое фото травмировал и ногу. В итоге из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

Ранее стало известно, что Мишина/Галлямов не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

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