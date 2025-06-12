Худайбердиева: я уверена, что наша пара с Базиным прошла бы проверку ISU на нейтральность

Чемпионка России 2023 года фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, выразила уверенность, что у них с партнёром не было бы никаких проблем с прохождением проверки на нейтральность от Международного союза конькобежцев (ISU). При этом, так как их не рассматривали даже запасными и они не могли претендовать на участие в Олимпийских играх, пара решила завершить спортивную карьеру.

— В нашей карьере никогда не было проблем с прохождением допинг-контроля, не было никаких флажков от ВАДА и прочего, что могло бы негативно повлиять на репутацию. Я уверена, что наша пара прошла бы проверку ISU на нейтральность, но мы понимали, что не являемся первым номером сборной, а в статусе запасных на Олимпиаду мы однажды были, и это очень тяжело.

— В психологическом плане?

— Да. На протяжении последних лет и в прошлом сезоне, когда чемпионат России показал разницу в баллах, мы понимали, что на первый номер в сборной можно не рассчитывать. С нами не было никаких разговоров на тему статуса основных или запасных. Конечно, если бы появился какой-то запрос от федерации или разговор, что нужно быть в форме, мы бы, естественно, не заканчивали карьеру, — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».