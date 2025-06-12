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Мозалёв — о карьере: если меня будут обыгрывать маленькие дети, то смысл продолжать?

Мозалёв — о карьере: если меня будут обыгрывать маленькие дети, то смысл продолжать?
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Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв поделился своими планами на карьеру. Он заявил, что собирается кататься до 2030 года, до следующей Олимпиады. При этом если его все эти годы будут обыгрывать маленькие фигуристы, то он не видит смысла продолжать.

«Российский фигурист может выступить на Олимпиаде? Рад, что что-то сдвигается с места. Но жаль, что поеду в итоге не я. Наверное, пока моё время ещё не пришло. Я уже был на Олимпиаде, но она прошла не очень хорошо. Хочется ещё раз попасть на Игры и выступить там лучше.

Ставил себе задачу кататься до 2030 года. Мне тогда будет 27 лет. Пока эти планы не меняются, но будем смотреть на здоровье, мотивацию и уровень моих выступлений. Если меня будут обыгрывать маленькие дети, то какой смысл продолжать?» — приводит слова Мозалёва Sport24.

Напомним, Мозалёв ездил на Олимпиаду 2022 года, которая прошла в Пекине. Там он выступил неудачно, став последним из русских одиночников и заняв 19-е место.

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