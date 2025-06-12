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Андрей Мозалёв: в будущем хотел бы работать тренером в штабе Этери Тутберидзе

Андрей Мозалёв: в будущем хотел бы работать тренером в штабе Этери Тутберидзе
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Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв заявил, что в будущем видит себя тренером. Он хотел бы работать в штабе своего наставника, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Напомним, Андрей перешёл в новую группу в начале 2024 года, переехав из Санкт-Петербурга в Москву.

«Конечно, в будущем я вижу себя тренером. Думал, что мог бы заниматься чем-то другим, но что я знаю лучше, чем фигурное катание? Ничего. Буду развиваться в своём любимом деле. Хотел бы полноценно работать тренером в штабе Этери Тутберидзе? Конечно. Вообще, я так и планировал. Надеюсь, всё сложится. Хотелось бы попасть на Олимпиаду в роли тренера, свою личную группу или даже школу. Но это мечты», — приводит слова Мозалёва Sport24.

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