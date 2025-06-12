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«Пусть с каждым годом Россия становится сильнее!» Кацалапов опубликовал фото с Путиным

«Пусть с каждым годом Россия становится сильнее!» Кацалапов опубликовал фото с Путиным
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Чемпион мира, Европы и России Никита Кацалапов, ранее выступавший в танцах на льду с Викторией Синициной, на личной странице в социальных сетях поздравил своих подписчиков с Днём России, который во всей стране отмечается сегодня, 12 июня. Спортсмен опубликовал фото со встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле после Олимпийских игр 2022 года.

«С Днём России! Я люблю нашу Великую страну за её традиции, характер и безграничные возможности. Люблю нашу культуру, природу и, конечно же, людей, которые делают Россию такой особенной! Пусть с каждым годом наша страна становится только сильнее! С Днём России!» – подписал публикацию Кацалапов.

Напомним, на Играх-2022 в Пекине в личном турнире Кацалапов/Синицина заняли второе место, уступив только Пападакис/Сизерон. В командных соревнованиях в составе сборной России они стали первыми, но из-за последующей дисквалификации Камилы Валиевой опустились на третью строчку.

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