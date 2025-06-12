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Путин выразил Плющенко благодарность за участие в проведении общественных мероприятий

Путин выразил Плющенко благодарность за участие в проведении общественных мероприятий
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий. Полученную от главы государства грамоту фигурист выложил на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Плющенко

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий Плющенко Евгению Викторовичу – генеральному директору ООО «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», город Москва», – написано в тексте благодарности.

«Вчера получил высокую благодарность! Рад, что наши шоу посетило большое количество семей СВО, врачей, многодетных семей и инвалидов! 15% билетов на все наши шоу мы отдаём на благотворительность! Это порядка тысяч билетов по всей России и ближнему зарубежью в год!» – подписал публикацию Плющенко.

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