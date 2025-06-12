«Нам надо мозг взорвать этому обществу». Загитова показала, как писали музыку для «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала, как создавали музыку для её ледового рок-мюзикла «Ассоль», который пройдёт 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик был опубликован на странице Загитовой в одной из соцсетей. В нём олимпийскую чемпионку окружают композитор Андрей Зубец, режиссёр Светлана Краюшкина и автор сценария Ника Симонова. Ранее мероприятие должно было проходить три дня, но по техническим причинам шоу 29-го числа было отменено.

Режиссёр: Нам надо сломать стереотипы, вообще просто мозг взорвать этому обществу. Все на тебя нападают, ты противостоишь. Конфликт двух миров: мира богатых людей…

Загитова: Кстати, это вообще по теме на сегодняшний день.

Режиссёр: Это основная тема произведения. Нашего именно.

Напомним, одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.