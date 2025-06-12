Стали известны программы Каори Сакамото на олимпийский сезон-2025/2026

Появилась информация о программах трёхкратной чемпионки мира японской фигуристки Каори Сакамото на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсменка выбрала композицию Time To Say Goodbye, которую исполняют известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и Сара Брайтман.

Для произвольной программы Сакамото выбрала песни французской певицы Эдит Пиаф, которые перепела её соотечественница Патрисия Каас. Речь идёт о следующих композициях: La vie en rose, Hymne à l'amour, Non, je ne regrette rien.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.