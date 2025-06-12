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«Контролировала, на кого-то кричала, «наезжала». Мозалёв сравнил Винер и Тутберидзе

«Контролировала, на кого-то кричала, «наезжала». Мозалёв сравнил Винер и Тутберидзе
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Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв сравнил поведение в работе бывшего тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер и своего наставника, заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.

Про Ирину Винер говорят, что она строгая. Это правда так. На репетициях (концерта в честь Дня Победы. — Прим. «Чемпионата»), где она контролировала буквально всё, бывало, что Винер на кого-то кричала, «наезжала». В один момент ей что-то не понравилось, в итоге человек ушёл с репетиции и не выступал в шоу. Слава богу, к фигуристам она была более лояльна. Думаю, Ирина Александровна строже, чем Этери Георгиевна. Намного!» — приводит слова Мозалёва Sport24.

Напомним, в этом сезоне 76-летняя Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера национальной команды. Она занимала эту должность с 2001 года.

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