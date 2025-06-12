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Роднина назвала странным попадание Худайбердиевой на пост тренера российских фигуристов

Роднина назвала странным попадание Худайбердиевой на пост тренера российских фигуристов
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на появившуюся новость, что чемпионка России 2023 года Елизавета Худайбердиева стала тренером сборной России в танцах на льду и специалистом в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Неожиданный выбор. Меня удивляет, обычно на такую должность попадает человек, который выиграл чемпионат мира или Олимпийские игры. Это большая должность, для меня очень странный выбор, а для неё — большой карьерный рост. Кто её туда назначил, я не понимаю. Она будет руководить людьми, с которыми соревновалась, но не выигрывала у них. Это очень странно», — приводит слова Родниной Odds.ru.

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

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