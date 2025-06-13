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Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник, которым приписывали роман, вместе находятся в США

Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник, которым приписывали роман, вместе находятся в США
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12-летняя фигуристка из Калифорнии Оливия Джун опубликовала в социальных сетях коллаж из совместных фото с россиянами – чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой и двукратным победителем финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петром Гуменником.

«OMG! Так счастлива увидеть их обоих», — подписала снимки Джун.

Фото: из личного архива Оливии Джун

Снимки сделаны на арене Great Park Ice (GPI) в Калифорнии, там проводит тренировки со своими подопечными Рафаэль Арутюнян.

Отметим, что в конце мая в ряде СМИ появилась информация, что у Туктамышевой и Гуменника роман. Позднее Елизавета призвала не верить подобным слухам.

Гуменник получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Он был подан первым номером в списке ФФККР. Запасной Владислав Дикиджи сможет заменить Петра в случае травмы.

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