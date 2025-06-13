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Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию

Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию
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Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России. При этом ни к какому конкретному действующему спортсмену она не приписана. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры. Несмотря на то что пара занимала вторые места на всех главных стартах последних лет, их не подали запасными на турнир к Играм. В любом случае, так как Степанова/Букин не получили нейтральные статусы, кандидатуры вторых номеров даже не рассматривались.

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