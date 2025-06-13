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«Я тоже начинала работать рано». Тарасова — о назначении Худайбердиевой тренером сборной

«Я тоже начинала работать рано». Тарасова — о назначении Худайбердиевой тренером сборной
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на появившуюся новость, что чемпионка России 2023 года Елизавета Худайбердиева стала тренером юниорской сборной России в танцах на льду. Сейчас спортсменке 22 года.

«Я не знаю, как она будет работать. Будет ли хорошо работать, там будет видно. Я тоже начинала работать рано, в 19 лет. Я желаю ей всего хорошего», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

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