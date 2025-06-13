Загитова — о Москве: дороги стали намного лучше. Естественно, улучшается качество езды

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, как часто пользуется городскими сервисами в Москве и какие из них её любимые.

«Могу сказать, что за тот период времени, что я вожу, я очень заметила, что дороги стали намного лучше. И появилось много транспортных развязок. Естественно, улучшается качество езды и становится более удобным для жителей», – сказала Загитова в эфире «Москва едет».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.