Фигуристка Шизас отказалась от музыки из «Короля льва» в КП из-за ценника Disney

Трёхкратная чемпионка Канады Мэдлин Шизас сообщила, что была вынуждена поменять свою короткую программу для нового сезона, поставленную под музыку из «Короля льва», из-за авторских прав. Компания Disney запросила у неё огромную сумму.

«Мне назвали поистине непомерную сумму [за права на использование музыки]. Так что с этим точно покончено. Мы знали, что это возможно. Я надеялась, что всё закончится не так.

Это радостная программа, радостная музыка. Что-то в ней просто делает меня по-настоящему счастливой, когда я выхожу на лёд и участвую в соревнованиях… Я всегда была взволнована, когда катала её. Мы всё ещё ждём новостей о разрешении на использование музыки. Не могу говорить за кого-то другого, но для меня существует большая неопределённость в том, что разрешат, а что — нет.

Единственное, в чём вы можете быть уверены, — это классическая музыка, написанная до 1929 года. Но я бы хотела, чтобы это была короткая программа с каким-нибудь текстом, а это сложно, когда речь идёт о классической музыке. И я бы хотела что-то более современное, а не два медленных романтических произведения в классическом стиле и в короткой, и в произвольной. Поэтому у меня есть запасной план, но я надеюсь, что до него не дойдёт», — приводит слова Шизас Rwbrodiewrites.