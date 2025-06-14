Миронова и Устенко находятся в США на сборах олимпийского чемпиона Чарли Уайта

Танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко в данный момент находится на сборах в США на сборах олимпийского чемпиона Чарли Уайта.

«На данный момент мы находимся в США в тренерской группе Чарли Уайта, Танит Белбин, Грега Зюрлайна. Атмосфера очень позитивная. Приняли нас тепло. Активно работаем над обеими программами для нового сезона. Сборы спортсменов продлятся до конца июля, — приводит слова тренера пары Елены Соколовой «Матч ТВ».

Отметим, что Чарли Уайт и его партнёрша Мэрил Дэвис выигрывали Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Они являются самыми титулованными американскими танцорами в истории.

Ранее в Америку приехали двукратные бронзовые призёры чемпионата России Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Они должны были провести тренировочный сбор в группе известного тренера и хореографа Марины Зуевой. Однако когда фигуристы прилетели, сбор неожиданно отменили по инициативе принимающей стороны.