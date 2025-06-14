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Роман Ротерберг предоставил Алина Загитовой лёд для репетиций её шоу «Ассоль»

Роман Ротерберг предоставил Алина Загитовой лёд для репетиций её шоу «Ассоль»
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг предоставил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой бесплатный лёд для репетиций её ледового рок-мюзикла «Ассоль», который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге.

«Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович нам дал ночной лед для репетиций шоу. Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь. Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все сделано на высшем уровне. Как девочка могу сказать – дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму», – приводит слова Загитовой ТАСС.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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