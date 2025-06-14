Роман Ротерберг предоставил Алина Загитовой лёд для репетиций её шоу «Ассоль»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг предоставил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой бесплатный лёд для репетиций её ледового рок-мюзикла «Ассоль», который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге.

«Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович нам дал ночной лед для репетиций шоу. Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь. Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все сделано на высшем уровне. Как девочка могу сказать – дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму», – приводит слова Загитовой ТАСС.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.