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«Сделаю, когда вы будете не готовы». Загитова ответила Губерниеву на просьбу ударить его

«Сделаю, когда вы будете не готовы». Загитова ответила Губерниеву на просьбу ударить его
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова шутливо побеседовала с известным комментатором и журналистом Дмитрием Губерниевым, который постоянно высказывается на разные темы, связанные с фигуристкой. Они вместе приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Губерниев: Отомстите за все, Алина, пока снимают. Хук от Загитовой, так мне и надо!

Загитова: Я мужчин не бью. Я сделаю это, когда вы будете не готовы, — приводит слова Дмитрия и Алины ТАСС.

Отметим, что при этом звёзды сделали тематическое постановочное фото, в котором фигуристка якобы наносит удар комментатору.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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