Видео: Загитова с пятой попытки с передачи Ротенберга забросила мяч в баскетбольное кольцо

Появилось видео, на котором олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг играют в баскетбол. Фигуристка забросила мяч в баскетбольное кольцо с передачи Ротенберга. Однако случилось это только с пятой попытки.

«Мы не уйдём отсюда, пока я не забью», – говорила Алина в видео ТАСС.

Отметим, что Загитова стала одним из почётных гостей презентации спортивного комплекса «Молодёжка» в Москве, которую как раз проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее экс-наставник СКА предоставил фигуристке бесплатный лёд для репетиций её ледового рок-мюзикла «Ассоль», который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге.