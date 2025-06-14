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Видео: Загитова с пятой попытки с передачи Ротенберга забросила мяч в баскетбольное кольцо

Видео: Загитова с пятой попытки с передачи Ротенберга забросила мяч в баскетбольное кольцо
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Появилось видео, на котором олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг играют в баскетбол. Фигуристка забросила мяч в баскетбольное кольцо с передачи Ротенберга. Однако случилось это только с пятой попытки.

«Мы не уйдём отсюда, пока я не забью», – говорила Алина в видео ТАСС.

Отметим, что Загитова стала одним из почётных гостей презентации спортивного комплекса «Молодёжка» в Москве, которую как раз проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее экс-наставник СКА предоставил фигуристке бесплатный лёд для репетиций её ледового рок-мюзикла «Ассоль», который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге.

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