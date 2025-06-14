Губерниев — о спарринге с Загитовой: как истинный подкаблучник я одержу яркое поражение

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой, где было сделано тематическое постановочное фото, в котором фигуристка якобы наносит удар комментатору по лицу. Звёзды вместе приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодёжка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Идея с ударом? Мы были в зале бокса, идея пришла мне, а Алина поддержала — молодец. Мы сделали прекрасный кадр, все об этом сразу написали. Теперь будем двигаться дальше в наших совместных проектах. Спарринг с Загитовой? Я только за любую движуху с Алиной Загитовой. Как истинный подкаблучник всея Руси буду делать всё, чтобы одержать яркое поражение в этом спарринге. Да, Алина сказала, что мужчин не бьёт, а потом сказала, что изобьёт меня, когда я буду меньше всего этого ждать. Алина вся такая непредсказуемая», — приводит слова Губерниева Sport24.