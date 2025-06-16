«В обязанности не входят комментарии». Худайбердиева — о должности тренера сборной России

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева прокомментировала своё назначение на пост старшего тренера юниорской сборной России.

«Я благодарю руководство за предоставленный шанс проявить себя и приложу максимальные усилия, чтобы оправдать профессиональное доверие. Мне всегда хотелось помогать нашему будущему танцев на льду. В моих интересах, чтобы они добились ещё больших успехов, нежели я в своей спортивной карьере: где‑то помочь, где‑то поддержать, чтобы сделать их путь комфортнее и ярче, а достижения успешнее.

Не отказываюсь от своих слов и не противоречу собственным высказываниям: я не работаю тренером, не стою за бортом и не прикреплена к конкретному спортсмену или школе. У наших сборников свои персональные тренеры, которым ФФККР всецело доверяет. В ряд моих обязанностей не входят комментарии или какие‑либо высказывания, поэтому результат покажет только время и дело», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.