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Трусова вышла на сцену вместе с Якубовичем на вручение медицинской премии

Трусова вышла на сцену вместе с Якубовичем на вручение медицинской премии
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Серебряный призёр Олимпийский игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) посетила церемонию вручения медицинской премии «Призвание», которая проходила в Москве и была посвящена Дню медицинского работника, который отмечается 15 июня. Фигуристка вышла на сцену вместе с ведущим программы «Поле чудес» Леонидом Якубовичем.

«Вот такая неожиданная, но очень тёплая коллаборация», – подписала Трусова совместное фото с Якубовичем.

Фото: Личный архив Трусовой

«Врач – это больше чем профессия. Это «Призвание»! Для меня было честью выйти на сцену главной медицинской премии страны в её юбилейный год! Спасибо за доверие и приглашение Первому каналу!

И, конечно же, пользуясь случаем, поздравляю с Днём медицинского работника! Спасибо всем, кто выбирает заботу, стойкость и человечность каждый день», – написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, сейчас Александра Трусова находится в ожидании первенца. Она вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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