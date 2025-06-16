Загитовой подарили множество роскошных букетов, которые заняли почти весь дом

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала множество роскошных букетов, которые ей подарили. Корзины заняли почти весь дом.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

Сейчас олимпийская чемпионка готовится к своему ледовому рок-мюзиклу «Ассоль», который пройдёт 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.