Роднина: проблемы в России есть и всегда будут. Не думайте, что наступит время, где их нет

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о проблемах в России. По её словам, они будут всегда во все времена, как, впрочем, и в любой другой стране.

«Проблемы России? Проблемы есть и всегда будут самым главным. По ходу жизни и того, куда и как мы движемся, всегда возникают проблемы. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, город или место на Земле, где проблем нет. Они везде есть. У нас особое развитие государства, особый народ. Если сравнивать со всеми европейскими странами, Америкой, чисто исторически мы по-другому и в разные сроки развиваемся», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, Роднина 13 лет прожила в США, куда уехала в 90-е для того, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.