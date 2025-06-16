Двукратный призёр ОИ Морозов заменит Соловьёва в шоу Загитовой «Ассоль»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о замене в составе участников её ледового шоу «Ассоль».

Шоу «Ассоль» пройдёт в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

«Друзья, у нас замена в составе «Ассоль». Артура Грэя сыграет Владимир Морозов – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион России.

С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе», – написала Загитова у себя в телеграм-канале.

Ранее роль Грэя должен был исполнить олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.