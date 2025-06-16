Мария Петрова и Алексей Тихонов выступят в ледовом шоу Загитовой «Ассоль»

Чемпионы мира в спортивных парах Мария Петрова и Алексей Тихонов присоединились к команде олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и её будущего ледового рок-мюзикла «Ассоль», который пройдёт 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Дуэт исполнит роли отца и матери Ассоль — Лонгрена и Мэри. Об этом сказано на официальном сайте мероприятия.

Ранее в составе произошли изменения. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов сыграет Артура Грэя. Он заменил чемпиона Игр в Сочи в команде танцора Дмитрия Соловьёва, который не сможет участвовать по «личным причинам».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.