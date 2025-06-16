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Морозов — об участии в шоу Загитовой в образе Грэя: он пример настоящего мужчины

Морозов — об участии в шоу Загитовой в образе Грэя: он пример настоящего мужчины
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов прокомментировал своё участие в ледовом рок-мюзикле «Ассоль», который ставит олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Морозов сыграет главную мужскую роль — Артура Грэя.

«Я очень рад стать частью команды и частью корабля. И сыграть Артура Грэя — мне нравится этот персонаж. Он пример настоящего мужчины, готового не только на слова, но и на поступки», — приводит слова Морозова ТАСС.

Отметим, что Морозов заменил чемпиона Игр в Сочи в команде танцора Дмитрия Соловьёва, который не сможет участвовать по «личным обстоятельствам».

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