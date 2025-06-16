Ветлугин в новой ПП выступит под гимн Российской империи и музыку из исторических сериалов

Российский фигурист Матвей Ветлугин в новой произвольной программе на будущий сезон-2025/2026 планирует кататься под гимн Российской империи и музыку из исторических сериалов. Напомним, спортсмен хочет рассказать историю правления великого русского императора Александра II.

«Музыка — гимн Российской империи и из российских исторических сериалов. Ее скомпоновал Серёжа Комолов, всё сделал, сам нашёл. Идея полностью моя, а дальше — его реализация. От момента компоновки до того, какие смысловые части будут в программе, чем она будет наполнена.

Почему мой выбор пал на такую композицию? Вот мотает по жизни, да? Люблю до сих пор исследовать себя, искать новое, экспериментировать. Не боюсь осуждений, негативных рецензий — они будут, я готов к этому. И пусть я лучше буду продолжать за разное браться, мне будет от этого интереснее. В этом кайф и сок фигурного катания для меня», — сказал Ветлугин в интервью Okko Sport.

Матвей Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. За последний год ему удалось восстановить три самых сложных четверных прыжка — лутц, ритбергер и флип, с которыми у него долгие годы были проблемы.