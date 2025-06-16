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Новая КП Ветлугина поставлена под песню «Как молоды мы были» в исполнении мужа Нетребко

Новая КП Ветлугина поставлена под песню «Как молоды мы были» в исполнении мужа Нетребко
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Российский фигурист Матвей Ветлугин в новой короткой программе на будущий сезон-2025/2026 планирует кататься под песню «Как молоды мы были» в исполнении оперного певца Юсифа Эйвазова, мужа Анны Нетребко. Ранее спортсмен сообщал, что в этой постановке хочет показать финал истории жизни главного персонажа программ сезона-2023/2024 — «Танго» и «Аппассионата». Об этом сообщает Sport24.

Напомним, музыкальным сопровождением новой произвольной программы Матвея станет гимн Российской империи и музыку из исторических сериалов. Фигурист будет рассказывать историю правления великого русского императора Александра II.

Матвей Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. В прошедшем сезоне-2024/2025 фигурист занял 12-е место на чемпионате России.

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