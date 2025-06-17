«1 год». Трусова опубликовала милое видео к годовщине помолвки с Игнатовым

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) опубликовала видео к годовщине помолвки со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

«1 год. 17.06.2024», – написала Трусова, сопроводив сообщение эмодзи с сердечком, обручальным кольцом и знаком бесконечности.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.