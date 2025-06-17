Фигуристка из США обрадовалась попаданию в СМИ после фото с Гуменником и Туктамышевой
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12-летняя фигуристка из Калифорнии Оливия Джун обрадовалось попаданию в российские СМИ после того, как несколько дней назад на своей странице в социальных сетях она опубликовала коллаж из совместных фото с россиянами — чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой и двукратным победителем финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петром Гуменником. Фигуристы сейчас находятся в Америке, где Пётр работает под руководством известного тренера Рафаэля Арутюняна.
Фото: Личный архив Джун
«Ура, я в российских новостях!» — подписала снимки Джун.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Гуменника и Туктамышеву связывают романтические отношения. Позднее Елизавета призвала не верить подобным слухам.
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