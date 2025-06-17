«Полезная практика». Тарасова положительно относится к решению Гуменника уехать в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала тот факт, что многократный призёр чемпионатов России Пётр Гуменник решил улететь в Калифорнию (США), чтобы потренироваться на арене Great Park Ice (GPI) под руководством Рафаэля Арутюняна.

«Возможно, они планировали эту поездку, чтобы проконсультироваться, отношусь к этому положительно. Арутюнян — талантливый тренер, он подготовил немало спортсменов к чемпионатам мира и Олимпийским играм. У него огромный опыт, многие из ведущих одиночников с ним работали. И ко мне тоже приезжали за советом, и я своих ребят возила к другим тренерам. Так что это полезная практика. Я так думаю, что Гуменник съездит на пару недель или на месяц, а потом вернётся и продолжит подготовку к квалификационному турниру», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, Арутюнян уже давно помогал россиянину в онлайн-формате. Они также консультировались и перед финалом Гран-при России этого сезона, который Пётр триумфально выиграл и этим добыл себе путёвку на отборочный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине.