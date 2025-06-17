Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Полезная практика». Тарасова положительно относится к решению Гуменника уехать в США

«Полезная практика». Тарасова положительно относится к решению Гуменника уехать в США
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала тот факт, что многократный призёр чемпионатов России Пётр Гуменник решил улететь в Калифорнию (США), чтобы потренироваться на арене Great Park Ice (GPI) под руководством Рафаэля Арутюняна.

«Возможно, они планировали эту поездку, чтобы проконсультироваться, отношусь к этому положительно. Арутюнян — талантливый тренер, он подготовил немало спортсменов к чемпионатам мира и Олимпийским играм. У него огромный опыт, многие из ведущих одиночников с ним работали. И ко мне тоже приезжали за советом, и я своих ребят возила к другим тренерам. Так что это полезная практика. Я так думаю, что Гуменник съездит на пару недель или на месяц, а потом вернётся и продолжит подготовку к квалификационному турниру», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, Арутюнян уже давно помогал россиянину в онлайн-формате. Они также консультировались и перед финалом Гран-при России этого сезона, который Пётр триумфально выиграл и этим добыл себе путёвку на отборочный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине.

Материалы по теме
Месяц с решения ISU: как Петросян и Гуменник готовятся к олимпийской квалификации?
Месяц с решения ISU: как Петросян и Гуменник готовятся к олимпийской квалификации?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android