«Я отнёсся к идее скептически». Хореограф Ветлугина — об образе Александра II в новой ПП

Сергей Комолов, хореограф российского фигуриста Матвея Ветлугина, рассказал, что скептически отнёсся к выбору образа для новой произвольной программы на будущий сезон-2025/2026. Напомним, спортсмен хочет рассказать историю правления великого русского императора Александра II и планирует кататься под гимн Российской империи.

«Если вдаваться в ретроспективу совместной работы с Матвеем, то у нас есть традиция ставить известных исторических персонажей. И так уж получилось, что мы двигаемся из прошлого всё ближе к настоящему!

Много лет назад я поставил ему программу Моцарта, спустя несколько лет мы сделали Пушкина, а на этот раз Матвей пришёл с оригинальной идеей поставить программу на образ царя Александра II, так как он известен своими реформами, яркой военной кампанией и драмой большого количества покушений на его жизнь.

Изначально я отнёсся к идее скептически, потому что не было хорошей идеи по музыке, которая подошла бы на образ царя. Также не было однозначного понимания, как сделать так, чтобы зритель мог понимать происходящее на льду, ведь не каждый любитель фигурного катания знает особенности правления Александра II. Но Матвей настоял, чтобы мы поработали в этом направлении, и, как мне кажется, не прогадал» — приводит слова Комолова «Матч ТВ».