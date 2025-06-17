Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Когда этих шизоидов уже вынесут из Госдумы?» Андронов — о словах Родниной о пенсиях

«Когда этих шизоидов уже вынесут из Госдумы?» Андронов — о словах Родниной о пенсиях
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу, прокомментировал сравнение советской фигуристки, трёхкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной пенсий в России и Америке. По её словам, американские граждане имеют возможность самим регулировать свои пенсии, а в России в вопросе пенсий люди не участвуют.

Андронов сделал на личной странице в социальных сетях репост публикации доктора экономических наук Никиты Кричевского, который также отреагировал на слова Родниной: «Еще один знаток пенсионного страхования. Да будет мадам известно, что взносы, сейчас — 20%, это отложенная часть нашей зарплаты или оплаты рабочей силы, которую работодатели директивно перечисляют за нас. На тот день, когда мы утратим прежнюю работоспособность. Кстати, в США обязательные взносы также существуют. Мадам просто не вникала в тамошнюю пенсионную систему».

На эти слова Андронов написал уже от себя: «Сидела мЕдам, и скучала в беседке одна… © Когда же этих шизоидов уже вынесут из Госдумы? Ну реально «срал, да упал» уже…».

Напомним, Роднина 13 лет прожила в США, куда уехала в 90-е для того, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живет 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.

Материалы по теме
Роднина: в США человек создаёт пенсию сам, а люди в России в своей пенсии не участвуют
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android