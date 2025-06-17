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Александра Трусова ответила, кто её любимый тренер за спортивную карьеру

Александра Трусова ответила, кто её любимый тренер за спортивную карьеру
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) ответила, кого она может назвать любимым тренером за свою спортивную карьеру

«Считаю, что каждый тренер сделал свой вклад в то, кем я стала. Любимого назвать не могу — я благодарна всем. Мой любимый тренер — это жизнь. Но на самом деле это немного некорректный вопрос: «Может быть, любимый тренер?» Всё равно что спросить: «Кого ты больше любишь — маму или папу?». Тренера в целом выбирают не по любви: «Я тебя люблю — я буду с тобой тренироваться». Так не происходит. Это не так работает — как бы «тренер по любви», — сказала Трусова в новом видео на своём канале.

Сейчас Трусова находится в ожидании первенца. Она вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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