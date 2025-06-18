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Появилось совместное фото Камилы Валиевой и Никиты Нестерова с отдыха в Венеции

Появилось совместное фото Камилы Валиевой и Никиты Нестерова с отдыха в Венеции
Камила Валиева
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В Сети появилось первое совместное фото российской фигуристки Камилы Валиевой и капитана хоккейного клуба ЦСКА Никиты Нестерова.

Фигуристка и хоккеист в компании друзей отдыхают в Италии — бывшего хоккеиста ЦСКА Станислава Галиева и его супруги Ольги Галиевой. Совместной фотографией из Венеции Галиева поделилась в социальных сетях.

Камила Валиева и Никита Нестеров на отдыхе с друзьями в Венеции

Камила Валиева и Никита Нестеров на отдыхе с друзьями в Венеции

Фото: Соцсети Ольги Галиевой

Ранее Валиева делилась личными фотографиями и видео из отпуска в Венеции в своём телеграм-канале.

Зимой в прессе появились слухи о том, что Валиева и Нестеров встречаются. Фигуристку несколько раз замечали на матчах хоккейного клуба ЦСКА, также фигуристка и хоккеист вместе посетили футбольный матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России. Отношения Валиева и Нестеров никак не комментировали.

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