Умер чемпион СССР по фигурному катанию Константин Кокора. Ему было 68 лет

В возрасте 68 лет ушёл из жизни чемпион СССР по фигурному катанию Константин Кокора. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Известно, что Кокора умер 18 июня 2025 года после продолжительной болезни. Во времена спортивной карьеры Константин выступал в мужском одиночном катании, его тренерами были Виктор Кудрявцев и Елена Чайковская. В 1979 году Кокора стал чемпионом СССР, а в 1980 году принял участие в зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (10-е место). В произвольной программе ему удалось исполнить шесть тройных прыжков.

После окончания спортивной карьеры Кокора работал на соревнованиях в качестве судьи, получил всероссийскую категорию и стал техническим специалистом. В последние годы жизни Кокора работал в качестве старшего тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы «Спорт-индустрия» в Великом Новгороде.