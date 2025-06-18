«Возьму пиццу, чипсы». Трусова и Игнатов пошутили о родах в прямом эфире

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопрос подписчика, будет ли влог с родов.

«В прямом эфире буду рожать, конечно же!» – пошутила Трусова в видео на своём YouTube-канале.

«Я тогда посмотрю эфир. Сяду где-нибудь, возьму пиццу, чипсы», – поддержал шутку супруги Игнатов.

«Влог будет, но не самих родов, а о том, как проходит подготовка, палату покажем. Будет влог, но, конечно же, не с самих родов», – подчеркнула фигуристка.

Сейчас Александра находится примерно на восьмом месяце беременности. Для фигуристки и её супруга это будет первый ребенок. Весной 2025 года на гендер-пати в центре Москвы фигуристы узнали, что ожидают мальчика.