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Мухортова и Евгеньев ушли из группы Тутберидзе в школу Навки из-за перехода Тихонова

Мухортова и Евгеньев ушли из группы Тутберидзе в школу Навки из-за перехода Тихонова
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
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Российский фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в паре с Анастасией Мухортовой, высказался о переходе из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки.

«Это правда, с недавнего времени мы катаемся на катке у Татьяны Навки. Решение о переходе было принято Алексеем Тихоновым. Мы уже год тренируемся под его руководством, и нам очень нравится наше сотрудничество, поэтому мы решили не прекращать его и последовали за ним.

Новая арена — потрясающая. Что ЦФК Этери Тутберидзе, что «Навка-Арена» предоставляют спортсменам наилучшие из возможных условий для тренировочного процесса. Мы неоднократно во всех интервью говорили, что у Этери Георгиевны замечательный коллектив, который очень поддерживает спортсменов. Поэтому мы с огромной любовью распрощались со всеми. Как полагается, подарили букет в благодарность за всё хорошее. На новый сезон цель всегда одна — катать чисто, так, как мы умеем», — приводит слова Евгеньева портал Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Алексей Тихонов перешёл в академию Татьяны Навки.

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