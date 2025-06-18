Александра Трусова назвала дату своего первого выхода на лёд после беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала, когда планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. Сейчас фигуристка находится на восьмом месяце беременности.

«По-моему, ответ на этот вопрос есть во всех социальных сетях. Конечно, у нас в планах шоу. Первое шоу после родов — 1 ноября. Всех ждём. Посмотрим, насколько быстро я восстановлюсь», — сказала Трусова в видео, опубликованном в YouTube-канале Mr&Mrs Ignatov.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.