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Чемпион Украины в парном катании стал новым тренером в группе Тутберидзе — источник

Чемпион Украины в парном катании стал новым тренером в группе Тутберидзе — источник
Этери Тутберидзе
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Тренер по фигурному катанию Станислав Морозов, выступавший за Украину в паре с Татьяной Волосожар, присоединился к тренерскому штабу команды Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Морозов будет работать в старшей группе парного катания, в ней тренируются чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Морозов ранее занимался с парами в группе Нины Мозер. Во время спортивной карьеры уроженец Свердловской области Морозов представлял Украину, неоднократно становился чемпионом страны в паре с Татьяной Волосожар, а также с Алёной Савченко до её переезда в Германию.

Совсем недавно центр фигурного катания Этери Тутберидзе покинул другой специалист по парному катанию Алексей Тихонов, теперь он тренирует в школе Татьяны Навки. Вместе с Тихоновым в новую школу перешли Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

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