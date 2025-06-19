«Ребёночек уже весит два килограмма». Трусова сделала кардиотокографию

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сделала кардиотокографию (диагностический метод оценки состояния плода, при котором происходит регистрация частоты сердцебиения плода и сокращений матки). Кадры с процедуры она разместила на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«У меня сегодня первый раз КТГ. Штучка, чтобы отмечать шевеление, и конфетки, чтобы разбудить, если спит. Ребёночек уже весит два килограмма.

Первая процедура КТГ прошла волнительно, я услышала, как бьётся сердце нашего малыша. А такие моменты навсегда остаются в памяти», – подписала фото Трусова.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.