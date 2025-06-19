Загитова показала тренировки на тросах с Морозовым к шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала тренировки на тросах с Владимиром Морозовым к её новому ледовому шоу «Ассоль». Фигуристка представит рок-мюзикл на льду 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

Сама Загитова исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов — Артура Грэя. Ранее роль Грэя должен был исполнить олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.

Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.