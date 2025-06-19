Москвина призналась, что была готова к недопуску Мишиной и Галлямова к отбору на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что была готова к недопуску своих учеников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова к олимпийскому квалификационному турниру. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к отбору на Олимпиаду-2026 только фигуристов-одиночников из России — Аделию Петросян и Петра Гуменника.

«Я предполагала такой сценарий на основе изучения коммюнике ISU о правилах допуска к соревнованиям и Олимпийским играм. И принятое ISU решение было одним из самых негативных вариантов, но и к нему мы были готовы. Поэтому не тратим время на переживания и продолжаем повышать спортивное мастерство», — сказала Москвина «Собака.ру».

Парам и танцевальным дуэтам нейтральный статус не одобрили, поэтому в этих дисциплинах у России представителей не будет. Основными в парном катании в заявке России были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.