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Роднина считает, что российские турниры не смогли заменить международные

Роднина считает, что российские турниры не смогли заменить международные
Ирина Роднина.
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о российских турнирах. По её мнению, внутренние соревнования не смогли заменить международные, на которых фигуристы не имеют возможности выступать из-за отстранения.

«Наши турниры не смогли заменить международные. А зачем заменять? Такой задачи не было. Как и чем можно заменить чемпионат мира? Первенством Аляски? Уровень наших турниров? Не очень за этим делом следила. Мне кажется, у нас основная задача была, чтобы поколение ребят, которое не смогло выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, не чувствовало себя брошенными и ненужными.

Не знаю, получилось это или нет, но, судя по вознаграждениям и вниманию, которое было, наверное, что-то удалось. Однако, конечно, без международных турниров нам тяжело. Спорт не может без этого — смысл спорта тогда сразу пропадает», — сказала Роднина Sport24.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

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