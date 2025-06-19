Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева попала в список тренеров и иных специалистов, работающих со спортивной сборной командой, который размещён на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Отмечено, что она является тренером.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном».

Туктамышева является чемпионкой мира, Европы и России, победительницей и призёром этапов и финала Гран-при.