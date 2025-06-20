Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершит карьеру после олимпийского сезона

Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершит карьеру после олимпийского сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото завершит спортивную карьеру после будущего олимпийского сезона-2025/2026.

«В спорте мне осталось меньше года. На следующих Олимпийских играх в 2030 году мне будет 29, так что это невозможно. Я закончу, когда мне исполнится 26», –приводит слова Сакамото Kanaloco.

Напомним, многие фанаты предполагали такой исход после того, как стали известны программы фигуристки на будущий сезон. К примеру, в качестве музыкальной основы для короткой программы спортсменка выбрала композицию Time To Say Goodbye, которую исполняют известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и Сара Брайтман.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. На прошлой Олимпиаде Сакамото стала бронзовым призёром, пропустив вперёд россиянок Анну Щербакову и Александру Трусову. Камила Валиева стала четвёртой.

Материалы по теме
Стали известны программы Каори Сакамото на олимпийский сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android